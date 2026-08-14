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Midyat'ta Sosyal Tesis Temeli Atıldı

Midyat'ta Sosyal Tesis Temeli Atıldı
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Mardin'in Midyat ilçesinde sosyal tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde sosyal tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle Bağlar Mahallesi'nde inşa edilecek 1000 metrekarelik kapalı alana sahip tesis için çalışmalara başlandı.

Kurban kesimi ve duaların ardından tesisin temeli atıldı.

Törene Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, İlçe Müftüsü Ataullah Kartal, Bağlar Mahallesi Muhtarı Edip Doğan, belediye başkan yardımcıları, kurum amirleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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