Midyat'ta Kurban Bayramı'nda Birlik ve Dayanışma Mesajı

Midyat'ta Kurban Bayramı'nda Birlik ve Dayanışma Mesajı
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Mardin'in Midyat ilçesinde, Müslüman, Süryani ve Ezidi vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kaymakam Özdemir ve Belediye Başkanı Şahin, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Mardin'in Midyat ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Süryani ve Ezidi vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle, Midyat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, Müslüman, Süryani ve Ezidi vatandaşlar bir araya gelerek, bayramlaştı.

Programda konuşan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, bugün farklı dinlerden ve etnik kökenlerden insanların tek yürek olarak bayram sevincini paylaştığını söyledi.

Bayramı, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla karşıladıklarını ifade eden Özdemir, "Yüce Allah, bu özel günün birliğimizi daha da pekiştirmesine vesile olmasını nasip etsin." dedi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna günler olduğunu vurgulayarak, "Bu vesileyle protokol üyelerimizle birlikte hemşerilerimizle bayramlaştık. Huzur ve mutluluk içinde nice bayramlara erişmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programına, Garnizon Komutan Vekili Albay İsmail Cenkeri Ersöz, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Ezidi toplumu temsilcileri ile daire müdürleri, iş insanları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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