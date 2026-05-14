Mardin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Mardin'in Midyat ilçesinde kamyon ile çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü Muhyettin A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Midyat-Dargeçit kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon ile Muhyettin A. (55) idaresindeki plakası öğrenilemeyen 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar