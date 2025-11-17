Haberler

Midyat'ta İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde, bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki Abdülkerim Badur, 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Gölcük Mahallesi'ndeki bir inşaatın 3'üncü katında çalışan Abdülkerim Badur (52), henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Badur, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
title
