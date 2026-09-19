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Midyat'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

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Midyat'ta Gaziler Günü törenle kutlandı
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Midyat'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Midyat'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, Tugay Komutan Vekili İstihbarat Kurmay Albay Ersin Kemençe ve Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törene, kamu kurumlarının müdürleri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Kaya, gazileri kabul etti.

Kaynak: AA
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