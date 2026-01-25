Haberler

Midyat'ta balkonda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin'in Midyat ilçesinde balkona çıkan bir kadın, kapısı kapanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak kadını kurtardı.

Mardin'in Midyat ilçesinde balkonda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Bağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yaşayan ismi henüz öğrenilemeyen kadın, evinin balkonuna çıktı. Kadın, bu sırada kapısı kapanan balkonda mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle balkon kapısı açıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
