Midyat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı

Midyat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Milli İrade Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından oratoryo ve özel koreografi sahnelendi.

Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Midyat Kaymakam Vekili ve Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Ersin Kemençe, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol
