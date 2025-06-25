Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya Görevine Başladı

Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya Görevine Başladı
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Midyat Kaymakamlığına atanan Mehmet Kaya, düzenlenen bir törenle göreve başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılanan Kaya, Kaymakamlık çalışanlarıyla tanıştı ve ilçeye hizmet verme konusunda mutluluk duyduğunu ifade etti.

Midyat Kaymakamlığına atanan Mehmet Kaya, görevine başladı.

Kaymakamlık bahçesinde kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından karşılanan Kaya, daha sonra Kaymakamlık çalışanlarıyla tanıştı.

İlçeye hizmet edecek olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirten Kaya, kamu hizmetlerini, ilçenin kültürel ve sosyal dokusuna uygun en verimli şekilde sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaya, daha sonra kurum amirleriyle toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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