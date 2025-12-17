Köklü Kültürel Mirasıyla Midyat, Çinli Ziyaretçileri Bekliyor

MİDYAT, 17 Aralık (Xinhua) -- Medeniyetlerin birbirine karıştığı tarihsel koridorun tam kalbinde yer alan Midyat, köklü kültürel mirası ve hızla gelişen turizm altyapısıyla Çinli turistleri ağırlamaya hazır.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, kentin hem geçmişten gelen zenginlikleri hem de son yıllarda hız kazanan turizm yatırımlarıyla uluslararası ziyaretçiler için "eşsiz bir adres" haline geldiğini söyledi.

Alptekin Xinhua'ya verdiği röportajda Midyat'ın 3.000 yılı aşan geçmişiyle "medeniyetlerin beşiği" olarak bilindiğini vurguladı.

Asur döneminden bu yana kesintisiz bir yerleşim alanı olan kent, tarih boyunca sayısız uygarlığın kesişme noktası oldu. Midyat'ın eski adının "Matiate" olduğunu hatırlatan Alptekin, bu ismin "yeraltı şehirleri" anlamına geldiğini belirtti.

Alptekin, "Arkamızda yer alan Matiate Karşılama Merkezi ve yeraltı şehri 1.500 yıllık bir geçmişe sahip. Asur döneminden bugüne kadar birçok medeniyet bu topraklarda iz bıraktı. Midyat hem Türkiye'nin hem de dünyanın parlayan yıldızlarından biri haline geldi; turizm potansiyeli her geçen gün katlanarak artıyor" dedi.

Midyat belediyesi, son dönemde özellikle Çinli turistleri çekmeye yönelik yoğun tanıtım çalışmaları yürütüyor.

Kısa süre önce Mardin Valiliği ile birlikte Shanghai'da düzenlenen uluslararası turizm fuarına katıldıklarını kaydeden Alptekin, bu fuar sırasında Çince hazırlanan tanıtım materyalleri ve videolarla Midyat'ın tarihi ve kültürel değerlerinin Çinli acentelere anlatıldığını belirtti.

Alptekin, "Çin'de, Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Huzhou gibi şehirlerde tur operatörleriyle yüz yüze görüşmeler yaptık. Tanıtım videolarımıza büyük ilgi gösterdiler. Midyat'ın yeraltı şehirleri, taş konakları ve çok dilli kültürel yapısı Çinli ziyaretçilerin ilgisini çekecek türden bir deneyim sunuyor" dedi.

Türkiye'de Çinli turistlerin en çok Kapadokya'yı tercih ettiğinin bilindiğini, ancak bölgedeki birçok arkeolojik bulgunun Midyat ile doğrudan bağlantı taşıdığını belirten Alptekin, bunun arkeoloji ve kültür tutkunu Çinli gezginleri cezbedeceğini söyledi.

Alptekin, "Bilimsel çalışmalar, Kapadokya'daki bazı yeraltı yerleşimlerinin kökeninin Midyat'taki uygarlıklara dayandığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda, Çinli turistlerin rotasını Midyat'a genişletmesi oldukça doğal" diye konuştu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girme hazırlıklarında da önemli bir aşamada bulunan Midyat, 2026 Şubat ayında Paris'e dosyasını teslim edecek ve ardından resmi listeye girme hedefini sürdürecek.

Kent, özellikle Midyat taş konakları, yeraltı şehirleri ve zanaat kültürüyle UNESCO kriterlerini karşılayan nitelikler taşıyor. Midyat, Türkiye'deki Süryani toplumu için de önemli bir kent konumunda. Bu kadim Hristiyan halkın bölgede önemli manastırları bulunuyor.

Belediye Başkanı Veysi Şahin'in öncülüğünde hem tarihi sokakların hem de geleneksel zanaatlerin yeniden canlandırıldığını belirten Alptekin, "Midyat, adeta bir açık hava film platosuna dönüştü. Sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme ve 'tarih yeniden canlanıyor' projeleriyle kent kimliği güçlendiriliyor" dedi.

Midyat'ın Anıtlı köyünün geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından "dünyanın en iyi turizm köylerinden biri" seçildiğini hatırlatan Alptekin, bunun bölgenin uluslararası turizm potansiyelini kanıtladığını söyledi.

Her yıl düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin de Midyat'ın çok kültürlü yapısını dünyaya tanıttığını kaydeden Alptekin, festivalde Süryani, Ezidi, Kürt ve Arap kültürlerine ait halk dansları ve müziklerin sergilendiğini ifade etti.

Çinli ziyaretçilere doğrudan çağrı yapan Alptekin, "Çin halkını Midyat'a davet ediyorum. Tarih, kültür ve inanç turizmi açısından dünyanın merkezi diyebileceğimiz bu kadim kentte sizleri ağırlamaktan büyük onur duyarız" dedi.

"Çinli influencerlar ve sosyal medya kullanıcılarını da Midyat'a bekliyoruz" diye konuşan Alptekin, Midyat'ın, derin tarihi kökleri ve uluslararası turizm vizyonuyla Çinli ziyaretçileri Güneydoğu Anadolu'nun bu çok kültürlü kapısında karşılamaya hazır olduğunu belirtti.