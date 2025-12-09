Midyat Belediye Başkanı Şahin'e, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yöneticilerinden ziyaret
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yöneticileriyle bir araya gelerek, ilçedeki kültürel miras varlıklarının korunması için yapılacak işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yöneticileri ziyaret etti.
Midyat Belediye Başkanı Şahin'i ziyarette, Kurul Başkanı Nevzat Utkan Ilıcalı, Kurul Müdürü Seydo Renas Aydoğan ile kurul üyeleri ve uzmanları katıldı.
Görüşmede, ilçe sınırları içerisinde bulunan sit alanları ve diğer kültürel miras varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirme yapıldı.
Midyat'ın tarihi dokusunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yerel yönetim ile kurul arasındaki işbirliğinin güçlendirmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel