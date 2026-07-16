Mide kanaması geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Malatya'nın Darende ilçesinde mide kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Evinde rahatsızlanan E.T. (50), yakınları tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada doktorlar tarafından yapılan muayene ve müdahalenin ardından mide kanaması geçirdiği belirlenen hastanın sevki için ambulans helikopter talep edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneden ambulansla alınan E.T. ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.