Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Brüksel'de görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Brüksel'de bulunan Miçotakis ve Zelenskiy, AB Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ve iki ülke arasında savunma işbirliği perspektifi ele alındı.

Miçotakis, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini dile getirdi.

İyon Denizi'nde Yunan balıkçıların tesadüfen bulduğu, Ukrayna'ya ait olduğu tespit edilen patlayıcı yüklü insansız deniz aracına (İDA) atıfta bulunan Miçotakis, operasyonların savaş bölgesinin dışına taşmaması gerektiğini belirtti.

Yunan balıkçılar, mayıs ayında İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası açıklarında insansız denizaltı aracı bulmuş, yapılan incelemede aracın 100 kilogram patlayıcı taşıdığı ve Ukrayna'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Yunanistan ise 28-29 Mayıs tarihlerinde, Kiev'e konuya ilişkin yazılı ve sözlü diplomatik girişimde bulunmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, olaydan ötürü 6 Haziran'da ülkesi adına özür dilemişti.