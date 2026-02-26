Haberler

Yunan basını, Miçotakis'in Meriç sınırındaki çiti genişletme açıklamasını "seçim hamlesi" olarak değerlendirdi

Güncelleme:
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dedeağaç'ta Meriç Nehri sınırındaki çitin genişletileceğini duyurarak, bu adımı seçim öncesi bir hamle olarak değerlendirildi. Sınır güvenliği ve göçle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamalar, yaklaşan siyasi süreçle bağlantılı mesajlar taşıdığı yönünde yorumlandı.

Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Dedeağaç'ta Meriç Nehri sınırındaki çitin tüm sınır hattını kapsayacak şekilde genişletileceğine ilişkin yaptığı açıklamayı "seçim öncesi hamle" olarak yorumladı.

Yunanistan'da yayımlanan bazı haberlerde, Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisinin ön kongre etkinliğinde yaptığı konuşmada dile getirdiği sınır güvenliği ve çitin genişletilmesine yönelik planların, yaklaşan siyasi süreçle bağlantılı mesaj niteliği taşıdığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Haberlerde, Miçotakis'in açıklamalarında 2020 yılında Dedeağaç'ta Meriç Nehri sınırında yaşanan göç hareketliliğine atıfta bulunarak sınırların korunmasının hükümetin öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladığı aktarıldı.

Başbakan'ın, çitin genişletilmesi planının düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliğinin artırılması amacı taşıdığını ifade ettiği belirtilirken, bazı yorumlarda söz konusu açıklamaların siyasi mesaj içerdiği ve iç kamuoyuna yönelik olduğu görüşüne yer verildi.

Miçotakis, konuya ilişkin konuşmasında, "Şubat 2020'de ülkemizin hibrit saldırıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde sınırlarımızı her şekilde korumanın mutlak öncelik olduğuna karar verdik. Bu adım, Avrupa'nın göç politikasında değişimin başlangıcı oldu. Meriç sınırındaki çitin genişletilmesini sürdüreceğiz ve bu yapı tüm sınır hattını kapsayacak." ifadelerini kullanmıştı.

