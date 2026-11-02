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Michigan'da Senato adayı Sayed, 4 saatte 1,2 milyon dolar bağış topladı

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Michigan Senato yarışındaki aday Abdul el-Sayed, Demokrat rakibi Haley Stevens'ın Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından 4 saatte 1,2 milyon dolar bağış topladı. Bu, Sayed'in ağustos ayındaki adaylığından sonraki en büyük ikinci bağışı oldu.

ABD'de Michigan eyaletinden Senato'ya girmek için yarışan Müslüman aday Abdul el-Sayed, Demokrat rakibi Haley Stevens'ın Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından sadece 4 saatte 1,2 milyon dolar bağış topladı.

3 Kasım Salı günü yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, Kongre merkezli yayın yapan The Hill haber platformunun Sayed'in seçim kampanya ekibine dayandırdığı haberine göre Demokrat aday kısa sürede önemli miktarda bağış topladı.

Habere göre Sayed, ön seçimlerde yarışıp elediği Demokrat rakibi Stevens'ın, Senato için yarışan Cumhuriyetçi Rogers'a destek verdiğini açıklamasının ardından sadece 4 saat içinde 1,2 milyon dolar bağış toplayarak seçmenlerin güvenini tazeledi.

Buna göre Sayed, ağustos ayında Senato için Demokrat Parti'nin Michigan'daki adayı olmaya hak kazandığı dönemden sonraki en büyük ikinci bağışını topladı.

Söz konusu miktarın, Demokrat Stevenes'ın Sayed yerine Cumhuriyetçi aday Rogers'a destek vereceğini açıklamasının hemen ardından gelmesi, eyaletteki Demokrat seçmenin Sayed'e olan desteğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Stevens, Sayed ile kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlığın ardından, pazar günü Rogers'a desteğini açıklamış ve kendi partisinin tepkisini çekmişti.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stevens'ın kararını "aşağılık bir ihanet" olarak nitelendirerek, Demokrat senatörlerin partilerinin belirlediği adayın arkasında durduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Michigan Demokrat Parti Başkanı Curtis Hertel de Stevens'ın artık partinin üyesi olmadığını ve gelecekte de olmayacağını vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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