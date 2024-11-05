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Michigan'da Başkanlık Seçimi Heyecanı: Müslüman Toplumun Tepkisi Seçimlere Yansıdı

Michigan'da Başkanlık Seçimi Heyecanı: Müslüman Toplumun Tepkisi Seçimlere Yansıdı
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ABD'de başkanlık seçimlerinin en kritik eyaletlerinden biri olan Michigan'da, seçmenler Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercih yaparken, Gazze'deki duruma tepkiler gündemde. Müslüman toplumun seçimlere katılımı ve görüşleri ön plana çıkıyor.

ABD'de başkanlık seçiminin kaderini belirleyecek en kritik eyaletlerden biri olarak gösterilen Michigan'da halk, ülkenin yeni başkanını ve Kongre'nin yeni üyelerini belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara akın etmeye başladı.

Michigan'da yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek oylama sonucunda seçmenler, başkan adaylarından Demokrat Kamala Harris'i veya Cumhuriyetçi Donald Trump'ı ülkenin 47. başkanı olarak Beyaz Saray'a göndermek için tercih yapacak.

Birçok açıdan tarihi bir seçim olarak nitelenen 2024 ABD Başkanlık Seçimlerinde, eyaletteki Müslüman toplum, Gazze soykırımına verilen desteğe tepkisini sandığa yansıtacak.

Arap Amerikan nüfusun en yoğun yaşadığı eyaletin Dearborn kasabasında oy kullanan Filistin kökenli Jacklin Zeidan, AA muhabirine, Gazze'de devam eden soykırıma işaret ederek "Bana göre yıl boyunca çok şey oldu. Hükümetimizin suç ortağı olduğunu düşünüyorum, insanlığa ve barışa dayalı kararlar almadı." dedi.

Zeidan, ABD'nin yaptığı askeri yardımlara eleştiride bulunarak, "Tanıdığım, sofralarına yemek bile koyamayan, arabalarına benzin bile alamayan aileler ve insanlar var ama biz yine de her yere milyarlarca dolar gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Seçimlere Müslüman toplumunun katılımının büyük olmasını umduğunu belirten Zeidan, "Bir ulus olarak, Amerikan vatandaşları olarak, bu politikacılara artık kenarda durmadığımızı ve hangi partiden olursa olsun hepsini sorumlu tuttuğumuzu bildirmeliyiz." diye konuştu

"Arap Amerikalıların sesinin daha fazla duyulmasını umuyorum"

Bu seçimde ilk defa oy kullanan Dearborn sakini Reajb, Gazze'de yaşananlardan daha korkunç bir şey olmadığını söyleyerek, soykırıma tepki olarak 3. parti adayına oy kullandığını kaydetti.

Reajb, "Geçen bir yıldır yaşanan her şey için Demokrat Partiyi cezalandırabileceğimizi, onlara koşulsuz destek vermeyeceğimizi ve onlara oy vermeme konusunda bize Cumhuriyetçi Parti üzerinden yeterince korku salamayacaklarını göstermeyi umuyorum." dedi.

Diğer bir Dearborn sakini Has Chero da "Ben Arap Amerikalıyım, dolayısıyla Arap Amerikalıların sesinin daha fazla duyulmasını umuyorum, özellikle de Orta Doğu'da, Gazze'de ve Lübnan'da yaşananları göz önüne alırsak." ifadesini kullandı.

Dearborn toplumunun sandıkta bir araya geldiğini gördüğünü söyleyen Henry Ray, oyunu Harris'ten yana kullandığını ancak Gazze'deki durumun birçok seçmen için sorunlara yol açtığını dile getirdi.

Ray, seçimin kaderini belirleyecek "salıncak eyaletlerden" birinde yaşıyor olmasına ilişkin de "Beni yordu. Yani, adaylar sürekli burada, büyük seçim reklamı baskısı. Bence günün sonunda, gerçekten heyecanlandığım şey, tüm bunların en azından biraz sakinleşmesi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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