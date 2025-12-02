MİA Teknoloji'nin Kamu İhalelerine Katılma Yasağı Mahkeme Tarafından İptal Edildi

TÜRKiYE'NİN savunma, güvenlik, sağlık bilişimi, enerji teknolojileri, akıllı ulaşım sistemleri ve yapay zeka tabanlı kritik altyapılar alanında faaliyet gösteren öncü teknoloji şirketi MİA Teknoloji A.Ş., hakkında uygulanan 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin idari işlem, yasaklama süresi henüz dolmadan, Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "MİA Teknoloji'nin 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılması yasaklanmıştı. MİA Teknoloji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, haklarında uygulanan kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararının Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini paylaştı. Mahkeme kararında, MİA Teknoloji'ye atfedilen fiillerin sözleşmeye ve mevzuata aykırılık teşkil etmediğine değinilerek aksine MİA Teknoloji'nin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yasalara tam uyum içinde yerine getirdiği tespit edildi" denildi.

MİA Teknoloji Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, "Bu karar, yalnızca bir hukuki kazanım değil, 19 yılı aşkın süredir etik, sürdürülebilir ve disiplinli mühendislik anlayışımızın da somut bir teyididir. MİA Teknoloji hiçbir zaman güvenin dışında hareket etmedi. Çünkü biz biliyoruz ki güven bir sonuç değil, sürdürülen bir mühendislik disiplinidir" dedi.

MİA Teknoloji Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Ünal ise şöyle konuştu:

"Bu karar, yalnızca bir engelin kalkması değil, kurum bütünlüğümüzün ve mühendislik kültürümüzün yargı tarafından da onaylanması anlamına geliyor. Süreç boyunca MİA Teknoloji, tüm reflekslerini kurumsal değerler ve yasal uyum çerçevesinde ortaya koydu. Bundan sonraki süreçte üretmeye, katma değer yaratmaya ve Türkiye'nin teknoloji markası olarak global ölçekte daha güçlü bir konumlanmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

MİA Teknoloji tarafından yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"21.04.2025 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz üzere, şirketimiz ile AFAD arasında yürütülen sözleşme kapsamında tesis edilen sözleşme feshi ve şirketimizin 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin idari işlem, yasaklama süresi henüz dolmadan, Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 2025/731 E., 2025/1844 K. sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Mahkemece verilen gerekçeli kararda, şirketimizin 1 yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ülkemizde teknolojik yatırımların hız kazandığı bu dönemde, yasaklama süresi tamamlanmadan verilen bu iptal kararı, şirketimizin kamu ihalelerine katılımı üzerindeki sınırlamanın kaldırılmasıyla birlikte, MİA Teknoloji'nin kamu projelerine yönelik stratejik konumlanmasını önemli ölçüde güçlendirmiştir. MİA Teknoloji, sahip olduğu teknoloji kapasitesi, sektörel uzmanlık ve kamu projeleri deneyimiyle Türkiye'nin dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarına değer üretmeye kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

MİA Teknoloji, geçen süre boyunca, yapay zeka tabanlı veri analitiği çözümlerini geliştirdiğini duyurdu. Şirket açıklamasında "Çevre ve sınır güvenliği sistemlerinde teknolojik derinliği artırdı, enerji yönetimi ve verimlilik teknolojilerini olgunlaştırdı, kamu projeleri için ölçeklendirilebilir ürün portföyünü genişletti, süreç ve mühendislik kabiliyetlerini güçlendirdi. Böylece MİA Teknoloji, kamu projelerinde yeni döneme güçlü bir ivmeyle giriş yapmaya hazır bir teknoloji şirketi haline geldi" ifadelerine yer verildi.