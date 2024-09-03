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MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu

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MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı, ilçede bulunan 71 mahalle muhtarı ile düzenledikleri kahvaltı programlarında bir araya geldi. Başkan Kadir Taşçı, muhtarlarla yapılan toplantıların mahalle ve ilçe sorunlarının çözümü için önemli olduğunu belirtti.

Mhp Yıldırım İlçe Başkanlığı, ilçede bulunan 71 mahalle muhtarı ile 8 bölgede düzenledikleri kahvaltı programlarında bir araya geldi.

Partinin Yıldırım İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, muhtarlarla yaptıkları toplantılara ilişkin, her buluşmanın aralarındaki muhabbet bağını güçlendirdiğini, mahalle ve ilçe sorunlarını dinledikleri, çözümü için istişarelerde bulundukları bir demokrasi şölenine dönüştüğünü belirtti.

Seçim çalışmaları dışında da her mahallede hemşehrilerinin ihtiyaçlarını dinlemek, taleplerini yerine getirmek için üstün özverili ve azimli bir çalışma içinde olduklarını, bu anlamda muhtarlarla gönül bağlarını güçlendirmek adına her fırsatta bir araya geldiklerini vurgulayan Taşçı, "Önce ülkem ve milletim diyerek çıktığımız bu kutlu yolda her bir talep, istek veya şikayet bizim için önem arz etmektedir. Yıldırım'ın her sokağında hemşehrilerimizin hak ettikleri kaliteli yaşam alanlarına kavuşmasını etkin hizmet almasını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Taşçı, MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı olarak, Meclis Üyeleri ile Yıldırımlıların taleplerini meclis gündeminde soru önergesi olarak sunacaklarını ve önergelerin sonucunu özveri ile yakından takip edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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