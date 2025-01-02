MHP Van İl Başkanı'ndan Regaip Kandili Mesajı
MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, üç aylara ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu dile getirerek, bu anlamlı gecede duaların kabul olmasını temenni etti.
MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Güngöralp, mesajında, mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın ve Regaip Kandili'ni idrak etmenin sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Regaip Kandilinin önemine değinen Güngöralp, şunları kaydetti:
"Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul ettiğimiz Regaip Kandili'ni idrak ediyoruz. Regaip kelime manası itibarıyla 'rağbet edilen, arzulanan' anlamlarına gelir. Bu anlamlı gecede rağbetimiz Hakk'a, hakikate, ahlaka, dürüstlüğe, imana olsun. Gönlümüzden geçen arzuladığımız tüm dualar kabul olsun."