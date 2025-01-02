MHP Van İl Başkanı'ndan Regaip Kandili Mesajı

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngöralp, mesajında, mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın ve Regaip Kandili'ni idrak etmenin sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Regaip Kandilinin önemine değinen Güngöralp, şunları kaydetti:

"Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul ettiğimiz Regaip Kandili'ni idrak ediyoruz. Regaip kelime manası itibarıyla 'rağbet edilen, arzulanan' anlamlarına gelir. Bu anlamlı gecede rağbetimiz Hakk'a, hakikate, ahlaka, dürüstlüğe, imana olsun. Gönlümüzden geçen arzuladığımız tüm dualar kabul olsun."