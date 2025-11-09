Haberler

MHP Ulaş İlçe Teşkilatı'ndan Kahvaltı Programı

MHP Ulaş İlçe Teşkilatı, 'Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir' kahvaltı programını düzenledi. Milletvekili Ahmet Özyürek, katılımcıların taleplerini dinleyerek halkın derdine ortak olma mesajı verdi.

MHP Ulaş İlçe Teşkilatı, "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" programı düzenledi.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kahvaltı programına katılan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, davetlilerin talep ve önerileri dinledi.

MHP Ulaş İlçe Başkan Yardımcısı Servet İlbey ise programa katılanlara teşekkür etti.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" kahvaltı programını düzenlediklerini belirten İlbey, "Program çok kapsamlı ve verimli geçti. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her kapıyı çalmaya, her gönüle dokunmaya ve her derdi kendi derdimiz bilmeye devam ediyoruz. Genel Merkezimizin belirlediği program doğrultusunda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Amacımız, halkımızın derdine ortak olmak, çözüm üretmek ve milletimizin sesine kulak vermektir." ifadelerini kullandı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey de ilçede yapılacak yeni projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa, İl Başkanı Hakan Uygun, Sivas Belediye Meclis Üyesi Nazım Güzel, il ve ilçe teşkilat üyeleri, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
