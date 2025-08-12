MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Turhal'da İstişare Toplantısı Düzenledi

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Turhal İlçe Başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

MHP Tokat İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklaya göre, toplantıda Turhal'ın öncelikli sorunları, yapılması planlanan çalışmalar ve ilçe halkının beklentilerinin ele alındı.

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek toplantıda yaptığı konuşmada teşkilat olarak her zaman sahada olduklarını ve vatandaşların taleplerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Bizim en büyük gücümüz, teşkilatlarımızın kararlılığı ve hemşehrilerimizin desteğidir. Birlik ve beraberlik ruhu içinde Tokat'ımızın her ilçesi için gece gündüz çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve gelecek dönem yapılacak projelere ilişkin değerlendirmelerle sona erdi.

Toplantıya, MHP Turhal İlçe Başkanı Şenol Ayten, ilçe yönetimi ve partililer katıldı.