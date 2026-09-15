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MHP Tekirdağ İl Başkanı Biçer'den Vali Soytürk'e ziyaret

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ İl Başkanlığına seçilen Furkan Biçer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ İl Başkanlığına seçilen Furkan Biçer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Biçer ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Soytürk ile bir süre görüştü.

Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Biçer ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Biçer de kabulü dolayısıyla Vali Soytürk'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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