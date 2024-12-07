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MHP Siyaset ve Liderlik Okulunda 'Şambala' Filmi Söyleşisi

MHP Siyaset ve Liderlik Okulunda 'Şambala' Filmi Söyleşisi
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MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ünlü Kırgız yönetmen Artıkpay Süyündukov, 'Şambala' filmiyle ilgili bilgi verdi. Film, Cengiz Aytmatov'un eserinden uyarlanarak çekildi.

MHP Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetleri kapsamında Türk dünyasının ünlü yönetmeni Artıkpay Süyündukov'un katılımıyla "Şambala" filmiyle ilgili söyleşi gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde parti genel merkezindeki program kapsamında, ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un "Beyaz Gemi" isimli romanından uyarlanarak çekilen ve birçok uluslararası ödülü bulunan "Şambala" filminin gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından yapılan söyleşide Süyündukov, filmin çekim sürecine ilişkin bilgi verdi.

Film için 30 yıl hazırlandığını belirten Süyündukov, "Başka bir stilde çekmek istedim. Sinema dilinde, edebiyat değil. Konuşma az olsun, görüntü ve sezilere yer vermek istedim. Çok metafor kullanmak istedim." dedi.

Türk sinemasının son zamanlarda çok güçlü işler yaptığını dile getiren Süyündukov, "Seviyoruz, izliyoruz." ifadesini kullandı.

Programda daha sonra MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Süyündukov'a plaket verdi.

Kaynak: AA / Esin Işık - Güncel
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