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MHP, Samsun'da ilçe kongreleri sürecini tamamladı

MHP, Samsun'da ilçe kongreleri sürecini tamamladı
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MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, partisinin ilçe kongrelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kongrelerde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, partisinin Samsun'daki ilçe kongreleri sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Mucur, yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda" temasıyla gerçekleştirilen MHP ilçe kongrelerinin Samsun'da başarıyla tamamlandığını belirtti.

Kongrelerde görev alan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Mucur, "Kökü mazide, ufku istikbalde olan ülkücü hareketin birlik, sadakat ve dava şuurunu yeniden pekiştirdiği tarihi bir süreç yaşadık. İlk meşale Türkiye'de, Samsun'un İlkadım ilçesinde yakıldı. Son kongremizi de Vezirköprü'müzde büyük coşku ve birlik içerisinde tamamladık." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "lider, teşkilat, doktrin" anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Mucur, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki ilk ilçe kongresine ev sahipliği yapan Samsun teşkilatımızın ortaya koyduğu kardeşlik tablosu bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Kongre sürecimizin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen ilçe başkanlarımıza, yönetimlerimize, delegelerimize, teşkilatlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tamamlanan kongrelerimizin Samsun'umuza, Milliyetçi Hareket Partimize ve aziz Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Recep Bilek
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