Üye Girişi
Haberler

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, İlkadım Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Mucur, Cumhur İttifakı'nın Samsun'da başarılı olduğunu belirtti ve Büyükşehir Belediyesi'nde destek verdikleri ismi açıkladı. Ayrıca, Asarcık ve Alaçam'da MHP'nin belediye başkan adaylarının seçimi kazandığını, Salıpazarı'nda ise kaybettiklerini söyledi.

Mhp Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mucur, İlkadım Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhur İttifakı olarak Samsun'un başarılı iller arasında olduğunu belirten Mucur, "Büyükşehir Belediyesinde ise 10 meclis üyesi, 2 belediye başkanımız ile 12 temsilcimiz bulunuyor. AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı temsil ediyoruz. Büyükşehir'de Halit Doğan'ın çalışmalarına destek veriyoruz." dedi.

Asarcık, Alaçam ve Salıpazarı'nda MHP'nin belediye başkan adaylarının seçime girdiğini dile getiren Mucur, "İkisinde seçimi kazandık. Salıpazarı'nda ise 76 oyla başkanlığı kaybettik. 17 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz 14. Büyük Kurultay'da Genel Başkanımızın Samsun'a verdiği önemi bir kez daha gördük." diye konuştu.

Toplantıya partililer ile basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İlkadım Belediyesi Salıpazarı Asarcık Alaçam Samsun MHP Politika Güncel Haberler

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

 Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını 'annesi' olarak tanıtmış

Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını "annesi" olarak tanıtmış

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Mehmed Ali Kağıtçı kaç yaşında, nereli? Mehmed Ali Kağıtçı hayatı ve biyografisi! Beşiktaş-Trabzonspor ZTK finali hakemi kim? Ziraat Türkiye Kupası final maçını kim yönetecek? Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi ne? 23 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 23 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Karısını annesi olarak tanıtıp 12 yaşındaki kızı taciz etti! Olay ne, nerede oldu? Philips boykot mu? Philips İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Philips Türk malı mı, sahibi kim? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! #129349 Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? #9917 Yarın okullar tatil mi? 23 Mayıs okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Senua's Saga: Hellblade II İncelemesi: Büyüleyici Grafikler ve Derin Hikaye Ayhan Bora Kaplan davasındaki Süleyman Soylu detayı ne? Olay ne, ne oldu? Survivor final tarihi ne zaman? Survivor All Star ne zaman bitecek, şampiyonluk ödülü nedir? Sakarya Belediyesi hangi parti? Sakarya Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Sakarya yerel seçim sonuçları! Ubisoft'un Ücretsiz FPS Oyunu XDefiant Piyasaya Sürüldü: İşte Sistem Gereksinimleri
Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title