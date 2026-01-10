Haberler

MHP Samsun İl Başkanı Mucur, gazetecilerle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gazeteciliğin önemine vurgu yaptı ve meslektaşlarının gününü kutladı.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Mucur, kentteki bir restoranda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, gazeteciliğin zorlu ancak onurlu bir görev olduğunu söyledi.

Gazetecileri "demokrasinin temel taşı" olarak nitelendiren Mucur, kamuoyunun doğru, hızlı ve tarafsız bilgiye ulaşmasında basının kilit bir fonksiyon olduğunu belirterek, zorlu çalışma koşullarına rağmen meslek ilkelerinden vazgeçmeden görev yapan tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

Programa haber ajansları ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı