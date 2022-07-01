MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin hayatını kaybetti
AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, evinde rahatsızlanan Özdin, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özdin'in cenazesinin, 2 Temmuz Cumartesi günü ilçede düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilmesi planlanıyor.
AA / Tuğba Yardımcı - Güncel