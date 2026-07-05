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MHP Şabanözü İlçe Başkanı Ömer Dalyan güven tazeledi

MHP Şabanözü İlçe Başkanı Ömer Dalyan güven tazeledi
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MHP Şabanözü 15. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Mevcut başkan Ömer Dalyan, tek listeyle girdiği seçimde yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Kongreye MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ve partililer katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şabanözü 15. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Parti binasında düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını MHP Çankırı Milletvekili Doç. Dr. Pelin Yılık'ın yaptığı kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Faaliyet ve mali raporların görüşülerek kabul edilmesinin ardından seçime geçildi.

Mevcut başkan Ömer Dalyan'ın tek listeyle aday olduğu kongrede Dalyan, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Yılık, kongrede yaptığı konuşmada, Şabanözü'nün işçisi, çiftçisi ve çalışkan insanıyla önemli bir ilçe olduğunu belirterek, ilçenin her zaman en iyisine layık olduğunu söyledi.

Kongreye MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, MHP Çankırı İl Başkanı Fatih Kaya, İl Genel Meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz
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