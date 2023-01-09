MHP'nin Sinan Ateş sessizliği isyan ettirdi! Çok sayıda ülkücü bıyıklarını kesip sosyal medyadan paylaşıyor
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, MHP ve Ülkü Ocakları'nın cinayetle ilgili sessizliğini koruması ve üstü kapalı ifadelerin yer aldığı açıklamalar yapması dikkat çekti. Partinin tavrına tepki gösteren çok sayıda kişinin hilal bıyıklarını kesip, "Sinan Ateş" etiketiyle sosyal medyada paylaşmaya başladığı görüldü.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in, Ankara'nın göbeğinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Soruşturmanın derinleşmesiyle tutuklananların sayısı 13'e yükselirken, muhalefetin Sinan Ateş'in öldürülmesini gündemde tutmak için art arda açıklamalar yapmasına rağmen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'nın sessizliği dikkat çekiyor.
MHP lideri Bahçeli ve Ülkü Ocakları'nın açıklamalarında Sinan Ateş ismini kullanmamaları ve üstü kapalı ifadelerle geçiştirmeleri ülkücülerin bir kısmının büyük tepkisini çekerken, sosyal medyada yeni bir akımın başladığı görüldü.
MHP'nin Sinan Ateş cinayetine olan ilgisizliğine tepki gösteren çok sayıda kişi, hilal bıyıklarını kesip "Sinan Ateş" etiketiyle sosyal medyada paylaşmaya başladı.