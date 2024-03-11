Üye Girişi
Haberler

MHP'nin Muratpaşa Seçmen İletişim Merkezi Açıldı

Güncelleme:

MHP'nin Muratpaşa Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Sadullah Güneş ve Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu katıldı.

MHP'nin Muratpaşa Seçmen İletişim Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Çaybaşı Mahallesi'ndeki merkezin açılışına, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Sadullah Güneş ile Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, partililer katıldı.

Menderes Türel, burada yaptığı konuşmada, iki dönem belediye başkanlığı seçimini kazandığını iki dönem de kaybettiğini ifade etti.

Kendisini eleştirenlerin olduğunu anlatan Türel, şunları kaydetti:

"Kaybettikten sonra bana 'Sen Antalya'da hız limitini aştın ondan kaybettin' diyenler oldu. Hız limiti neymiş dedim, 'hizmet limiti' dediler. 'Fazla hizmetten memleketi yordun senden sonra gelenler de memleketi bol bol dinlendirdi, hiçbir şey yapmadı' dediler. Buna da şükür, hiç olmazsa 'yaptı da gitti' diyorlar 'yattı da gitti' diyemiyorlar. 1 Nisan'da yatanlar inşallah sandıkta Antalyalıların desteğiyle gönderilecek, Muratpaşa'da Özdemir kardeşim, Büyükşehirde de Hakan kardeşim inşallah Antalya'nın hizmetine amade olacaklar ve Antalya'mızı yeniden altın çağla buluşturacaklar."

MHP İl Başkanı Onur Temel ise Cumhur İttifakı'nın fedakarlıklar üzerine kurulmuş bir ittifak olduğuna dikkati çekerek, seçmen iletişim merkezinin de bu mücadele ve fedakarlıklarla açıldığını bildirdi.

MHP İlçe Başkanı Güneş, Muratpaşa'yı hizmetlere kavuşturacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı adaylarının heybesinde vatan, millet ve hizmet aşkı olduğunu söyledi.

Manavoğlu ise 31 Mart günü sandıkları patlatacaklarını, 1 Nisan sabahı da mazbatayı almaları halinde Muratpaşa'ya altın çağını yaşatacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sadullah Güneş Menderes Türel Muratpaşa AK Parti Antalya Güneş MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kaç yaşında, nereli? Alphan Kolaşinliler kimdir? Memleket Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Alphan Kolaşinliler kaç yaşında, nereli? Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kaç yaşında, nereli? Mustafa Karaya kimdir? Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli? Yücel Evsen kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Yücel Evsen kaç yaşında, nereli? Ethem Uysal kimdir? Memleket Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ethem Uysal kaç yaşında, nereli? Durmuş Ali Gökçe kimdir? AK Parti Antalya-Elmalı Belediye Başkan adayı Ali Gökçe kaç yaşında, nereli? Gülderen Özafacan Zeğerek kimdir? Memleket Partisi İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Gülderen Özafacan Zeğerek kaç yaşında, nereli? Ali Açıkgöz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Artunca kimdir? Memleket Partisi İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Artunca kaç yaşında, nereli? Bekir Kıvrım kimdir? AK Parti Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım kaç yaşında, nereli? Şevket Salman kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Şevket Salman kaç yaşında, nereli? Yücel Sundur kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Yücel Sundur kaç yaşında, nereli? Ali Saip Erişen kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Ali Saip Erişen kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title