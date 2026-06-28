İstanbul'da MHP'nin Kadıköy, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçe kongreleri yapıldı

İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Kadıköy, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçe kongreleri gerçekleştirildi.

Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen MHP Kadıköy İlçe Kongresi'nde, Divan Başkanlığını MHP MYK Üyesi Davut Haskırış yaptı.

Kongrede konuşan MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, milliyetçi ülkücü hareketin Türk milletinin umudu ve devletin sigortası olduğunu söyledi.

Teşkilat mensuplarının birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini belirten Yılmaz, " Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin itimat kalesi, her zorlu dönemde tüm varlığıyla dikkat kesildiği milli fikir kaynağıdır. Bölgemiz, kurtuluş mücadelesi verdiğimiz günlerden yaklaşık 100 yıl sonra bugün yine emperyalizmin hedefinde ve tehdit altındadır. Düşman ittifakı hala ayakta, hala diri ve hala pusudadır. Bölmek, parçalamak, yönetmek için karanlık planları hazır." diye konuştu.

Kongre Divan Üyesi Börteçine Karabay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajını okudu.

Bahçeli'nin mesajında, "İlçe kongrelerimizden başlayarak il kongrelerimize uzanacak bu süreçte, şuurlu varlığını Türk milletine adamış, disiplinli duruşunu üç hilalin kutlu sancağı altında göstermiş, ülküsüne ve mefkuresine sadakatle bağlı dava arkadaşlarımızın görev üstlenmesi en büyük temennimdir. Bizler için makamlar amaç değil, hizmet vasıtasıdır. Görevler şahsi beklentilerin değil, milli sorumlulukların iradesidir. Bu sebeple kongrelerimizin kardeşlik hukukunu güçlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, teşkilatlarımızı daha da kuvvetlendiren bir anlayışla tamamlanacağına olan inancım tamdır." ifadeleri yer aldı.

MHP Kadıköy İlçe Başkanlığına, tek aday olan Zeki Cemal Çeliker seçildi.

Çekmeköy İlçe Kongresi

Turgut Özal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Çekmeköy İlçe Kongresi'nde, Divan Başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu yaptı.

Aksu, yaptığı konuşmada, ilçe kongrelerinin teşkilatların birlik ve beraberliğini güçlendireceğini belirterek, "Demokrasinin de hukukun gereği olduğu kadar Türk töresinin de bir parçası olan kongrelerimiz, liderimizin emrinde ve gösterdiği istikamette birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, fitnenin kurutulduğu, ülkücü iradenin tecelli ettiği kutlu buluşmalardır." dedi.

İstanbul'da daha fazla gönle ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Aksu, "Anlamsız gerilimlere, sebepsiz kutuplaşmalara ve kışkırtılmış düşmanlığa karşı ortak değerlerimizin bütünleştiriciliğinde hep birlikte Türkiye olmak için çalışıyor, milli birliğimizi güçlendirmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Çekmeköy İlçe Başkanlığına, tek aday olan Tahsin İnce seçildi.

Sultanbeyli İlçe Kongresi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Sultanbeyli İlçe Kongresi'nde ise Divan Başkanlığını MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük yaptı.

Kongrede konuşan Küçük, teşkilat mensuplarının zorlu süreçlere rağmen davalarına sahip çıktığını vurguladı.

MHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığına, tek aday olan Muharrem Akyüz seçildi.