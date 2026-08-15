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MHP Niksar'da Körükçü Güven Tazeledi

MHP Niksar'da Körükçü Güven Tazeledi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Niksar İlçe Teşkilatının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Niksar İlçe Teşkilatının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kongre, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Oğuzhan Çakır divan başkanlığını yaptı.

Faaliyet ve mali raporların okunarak kabul edilmesinin ardından başkan ve yönetim kurulu seçimine geçildi.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Ali Körükçü, yeniden MHP Niksar İlçe Başkanı seçildi.

Körükçü başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda İsmail Kaya, Halil İbrahim Mürsel, Fikri Kütükçü, Mehmet Bahadır, Emir Can Duyum, Mücahit Karakaş, Ahmet Buyruk, Cihan Şahin, Altun Kaya, Ali Tuncel, Emin Şahin, Nazmi Yıldırım, Salih Yılmaz, Sezer Erdinç Yıldırım, Mitat Semiz, Fazlı Akar, Şükrü Aydın ve Nuray Çoban yer aldı.

Kongreye MHP MYK Üyesi Oğuzhan Çakır, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, belediye başkanları, belde teşkilatlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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