Üye Girişi
Haberler

MHP Milletvekili Taytak'tan İsrail'in Saldırılarına Tepki

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Gazze'deki katliamları ve insanlık suçlarını lanetledi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Taytak, mesajında, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail Gazze'de sivillere ve çocuklara yönelik insanlık dışı katliamlar düzenlediğini belirtti.

Bu katliamların mazlum Filistin halkına karşı soykırıma dönüştüğünü vurgulayan Taytak, şunları kaydetti:

"İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948'den bu yana hukuksuz olarak kurulan siyonist İsrail işgali altındadır. İsrail terör devleti kurulduğu günden bugüne katliamlarına devam etmektedir. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli ölmüş, 97 bin 166 kişi yaralanmıştır. İsrail, Gazze'de utanç verici yöntemle 11 defa çok ciddi katliam gerçekleştirmiştir. Bu insanlık dışı dramı şiddeti lanetlemek ve katliamı işleyenlere ve destekleyenlere karşı durmak her Müslüman üzerine insani, ahlaki, vicdani ve dini bir görevdir. 1 senedir Gazze'de insanlık suçu işlenmektedir. Müslüman ülkeler başta olmak üzere dünya kamuoyu sorumluluğunun farkına varmalı ve sessiz kalarak bu zulümlere ortak olmamalıdır."

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

İnsan Hakları Mehmet Taytak Milletvekili Dış Politika Orta Doğu Politika Filistin Güncel İsrail Dünya Gazze MHP

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Yengeç, Oğlak burcu yorumu! 8 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İkbal Uzuner'in babası ne dedi, ifadesi ne? İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner kimdir? Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 21. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İkbal Uzuner'in babası ifadesinde ne dedi? Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 3. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gelinim Mutfakta Eda kimdir? Eda Koç kaç yaşında, nereli? 7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.