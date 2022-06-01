MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, AA Spor Masası'nın konuğu olacak - Haberler

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MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, AA Spor Masası'nın konuğu olacak

AA - Serdal Kalaycı - Güncel
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MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, AA Spor Masası'nın konuğu olacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yarın Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak.

Ankara'da Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünde katılacağı AA Spor Masası programında soruları yanıtlayacak Sancaklı, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapacak.

Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek. AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 11.00'de başlayacak.

AA / Serdal Kalaycı - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Saffet Sancaklı Anadolu Ajansı Milletvekili Güncel Haberler

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