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MHP Milletvekili Hilmi Durgun, Kumluca'da seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti

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MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun ve beraberindekiler, Kumluca'da Cumhur İttifakı'nın adayı Hüseyin Orhantekin'in seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Durgun, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı konuşmada, Antalya ve Kumluca'nın hak ettiği hizmeti alamadığını belirtti ve Cumhur İttifakı'nın yerelde başarılı olması için çalışacaklarını söyledi.

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun ve beraberindekiler, Kumluca'da Cumhur İttifakı'nın adayı Hüseyin Orhantekin'in seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Durgun, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı konuşmada, son beş yıldır ana muhalefet partisi yönetiminde olan Antalya ve Kumluca'nın hak ettiği hizmeti alamadığını belirtti.

Muhalefet belediye başkanlarının milletin derdine derman olamadığını ifade eden Durgun, "Bunların derdi vatandaşa hizmet etmek değil. Başarısız bir yönetim sergilediler. 31 Mart'ta vatandaş bunlara gereken cevabı verecektir. Cumhur İttifakı'nın yerelde başarılı olması için çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakmayacağız ve 31 Mart'ta Kumluca'yı gerçek belediyecilik ile tanıştıracağız." diye konuştu.

MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel de Cumhur İttifakı belediye başkanlarının vatandaşa hizmet yaparken hiçbir ayrımda bulunmadığını, ilçenin sorunlarına çözüm ürettiğini kaydetti.

Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhantekin de Kumluca'nın sorunlarına çözüm olacak projelerle göreve talip olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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