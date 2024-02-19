MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersoy, ziyarette misafirperverliği ve Kayseri'ye yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhur İttifakı ortağımız MHP Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy, belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli milletvekilimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.???????