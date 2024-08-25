MHP Milletvekili Arzu Erdem'in istifası kabul edildi

(ANKARA) - Mhp Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi üst kurul delegeliği ve MHP Parti üyeliğimden herhangi bir baskı olmaksızın, kendi özgür irademle istifa ediyorum" cümleleriyle istifa eden 25, 26 ve 27'nci Dönem MHP Milletvekili Arzu Erdem'in istifasının kabul edildiğini duyurdu.

MHP Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Arzu Erdem'in istifasının kabul edildiği açıklandı. Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Sosyal medya hesabı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."