MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, Sırbistan vatandaşlığı 'Hukuka uygun' dedi

14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde MHP'den Mersin Milletvekili seçilen Levent Uysal'ın Sırbistan vatandaşı olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Uysal'a nasıl vatandaşlık verildiği hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken Uysal'ın avukatı söz konusu iddiayı doğruladı.

AVUKATTAN 'HUKUKA UYGUNDUR' AÇIKLAMASI

Uysal'ın Sırbistan vatandaşı olduğu gündemdeki yerini korurken bir açıklama geldi. Uysal'ın avukatı, "Sayın Levent Uysal yasal bir başvuru sonucu Sırbistan vatandaşlığını almıştır. Hukuka uygundur" diye konuştu.