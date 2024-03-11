MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, Sırbistan vatandaşlığı 'Hukuka uygun' dedi
MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın 2020 yılında Sırbistan'dan vatandaşlık aldığı ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin konuşan Uysal'ın avukatı, "Sayın Levent Uysal yasal bir başvuru sonucu Sırbistan vatandaşlığını almıştır. Hukuka uygundur" dedi.
14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde MHP'den Mersin Milletvekili seçilen Levent Uysal'ın Sırbistan vatandaşı olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Uysal'a nasıl vatandaşlık verildiği hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken Uysal'ın avukatı söz konusu iddiayı doğruladı.
AVUKATTAN 'HUKUKA UYGUNDUR' AÇIKLAMASI
Uysal'ın Sırbistan vatandaşı olduğu gündemdeki yerini korurken bir açıklama geldi. Uysal'ın avukatı, "Sayın Levent Uysal yasal bir başvuru sonucu Sırbistan vatandaşlığını almıştır. Hukuka uygundur" diye konuştu.