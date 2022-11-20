MHP Manisa İl Başkanı Öner vefat etti Güncel Haberler MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde evinde fenalaşan Öner, eşinin çağrısıyla gelen ambulansla şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öner'in vefat haberinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları taziye mesajı yayımladı.

Bazı partililer de hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti. Kaynak: AA / Güncel Murat Öner Kalp Krizi Manisa Güncel Haberler

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