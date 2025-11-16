Haberler

MHP'li Özdemir: Venezuela'nın Türkiye, Rusya ve Çin ile İlişkileri Cazibe Oluşturuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Venezuela'nın Türkiye, Rusya ve Çin ile yakınlaşmasının Güney Amerika'da diğer ülkelerin dikkatini çektiğini ve bu durumun cazibe yarattığını ifade etti. Özdemir, ABD'nin Venezuela'ya karşı tutumunu eleştirerek, barışçıl ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Venezuela hükümetinin son yıllarda Türkiye, Rusya ve Çin ile yakınlaşması ve bununla beraber gerek siyasi istikrarını korumak, gerekse yeni alternatifler oluşturma girişiminin Güney Amerika bölgesinde diğer ülkelerin de dikkatini çektiğini, "cazibe oluşturmaya başladığını" ifade etti.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Güney Amerika bölgesinde ABD'nin Venezuela'ya karşı takındığı tutum her ne kadar 'uyuşturucu ticaretini engelleme' kisvesinde sunulsa da, Venezuela hükümetinin son yıllarda Türkiye, Rusya ve Çin ile yakınlaşması ve bununla beraber gerek siyasi istikrarını korumak, gerekse yeni alternatifler oluşturma girişimi Güney Amerika bölgesinde diğer ülkelerin de dikkatini çekmiş, cazibe oluşturmaya başlamıştır. Daha evvel birkaç kez darbe girişiminde bulunulan Venezuela'da, muhalif isimlerin zaman zaman ABD Kongresi'nde bizzat ağırlanması, hatta aynı şahısların 'Venezuela devlet başkanı' sıfatıyla karşılanması, mevcut tablonun sadece Trump yönetimi dönemi ve kararlarını kapsamadığını, ABD'nin resmi devlet politikası olduğunu açık etmektedir. Buna karşın Venezuela'nın bahse konu girişimleri şimdiye kadar engellemeyi başarmış olması ise diğer Güney Amerika ülkeleri için Türkiye, Rusya ve Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin kazançlarını gündeme getiren bir iklim doğurmuştur.

"Güçlünün değil, haklının sözünün geçtiği yeni bir küresel sistemin kurulması zorunludur"

ABD'nin aksine karşılıklı saygı ve çıkarların korunması çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesi Güney Amerika bölgesi için de önemli hale gelmiştir. Ülkemizin Venezuela ile gelişen makul ve müspet ilişkileri dikkate alındığında, ABD yönetiminin diplomasi kanallarını bir tarafa bırakarak Venezuela etrafına yoğun bir askeri yığınak yapması ve tehdit dilinin tonunu giderek yükseltmesi kabul edilemez. Kaldı ki Maduro'nun barışçıl çağrılarının ve anlaşma gayretlerinin karşısında barbarca bir tutum takınılması küresel barış ve istikrarın ana tehdit kaynağının bir kez daha görülmesine olanak tanımıştır. Tıpkı Orta Doğu bölgesinde olduğu gibi Güney Amerika bölgesinde de barış ve istikrarın karşısında tutum takınan ABD-Siyonist lobi, Venezuela'da nobran bir tutum takınırken, Arjantin'i de kışkırtmakta, bu ülkenin savunma altyapısını afaki ölçülerde güçlendirerek Latin Amerika'da bölgesel barışın kökten sarsılmasına oynamaktadır. Dünyanın kaos ve kargaşa iklimi giderek daha geniş ölçüde çatışma sahasına dönüşürken, güçlünün değil, haklının sözünün geçtiği yeni bir küresel sistemin kurulması aradan geçen her gün daha fazla zorunlu hale gelmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim sakatlandı
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay! Aralarında dikkat çeken isimler var

İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay!
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.