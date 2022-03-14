MHP'Lİ MEHMET BÜLENT KARATAŞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

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MHP'Lİ MEHMET BÜLENT KARATAŞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı.

KARATAŞ, ADANA (DHA) - Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın annesi Serinaz Karataş(85) İstanbul'da hayatını kaybetti. Karataş'ın cenazesi bugün Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Cenazeye TBMM Başkanvekili Celal Adan, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve çok sayıda aile yakını katıldı. Serinaz Karataş'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Alaattin Çakıcı da cenaze için çelenk gönderdi.

MHP'Lİ MEHMET BÜLENT KARATAŞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MHP'Lİ MEHMET BÜLENT KARATAŞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

MHP'Lİ MEHMET BÜLENT KARATAŞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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