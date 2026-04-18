MHP'li Arslan: Bu sürecin ilerlemesi için Genel Başkanım Diyarbakır ile buluşacaktır

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, "Ben Genel Başkanımla Ankara'ya gittiğimde hep bir araya geliyorum. İlimin sorunlarını, problemlerini kendisine arz ediyorum. ve Diyarbakırlı vatandaşlarımızın Diyarbakır'da Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ağırlamaktan büyük onur duyduklarını kendilerine iletiyorum. Bu sürecin ilerlemesi için inşallah Genel Başkanım İstasyon Meydanı'nda Diyarbakır ile buluşacaktır" dedi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanları, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve kentte 3 buçuk yılda yaptığı faaliyetleri açıklamak için kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kayapınar ilçesinde bulunan bir lokantada yapılan toplantıda İl Başkanı Miktat Arslan, "3 buçuk yıldır görevdeyiz. Ülkemizde son günlerde cereyan eden bu münferit olaylar, okullarımıza yapılan saldırıları ve yapanları kınıyorum. Okullarımızda güvenliğin artması, çocuklarımızın emin ellerde olması dileğimdir. Sizlere Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin selamlarını ve kucak dolusu muhabbetini iletiyorum. Hepinizin bildiği gibi Genel Başkanımızın Diyarbakır'a, Diyarbakırlıya çok özel bir sevgisi ve desteği bulunmaktadır. Bahara adım attığımız huzur ve bereket dolu bu günler, Bilge Liderimiz, Genel Başkanımızın destekleri ile daha aydınlık, daha yaşanabilir, daha güvenli geleceğimizin müjdecisidir. Oluşturmaya çalıştığımız 'Kale Köy Proje'miz hamdolsun başarıya ulaşmış ve her ilçede hilal köylerimiz oluşmuştur. Bu proje ile 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' azim ve kararlılığının ülkemiz ve ilimize sağlayacağı ekonomik fayda, sosyal, kültürel gelişmişliğin Milliyetçi Hareket Partisi'nin azim ve kararlılığı ile gerçekleşebileceğini, vatandaşlarımızın gönlüne dokunarak anlatmayı hedefliyoruz" dedi.

'ÇÖZERSE MHP ÇÖZER ANLAYIŞI HAKİMDİR'

Başkan Arslan, açıklamasının devamında, "Memnuniyetle görüyoruz ki, bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bizim için çok önemli olan "çözerse Milliyetçi Hareket Partisi çözer" anlayışı hakim durumdadır. Bütün siyasi faaliyetlerimizde ve davranış modelimizde "temiz, ilkeli, dürüst" siyaset anlayışı bulunmaktadır. 'Kızılelma Diyarbakır' projesi ile ilimizde mutlak surette MHP milletvekili çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsil edilmesini sağlamaktır. Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ortaya koyduğu irade ve kararlılık hepimiz için çok anlamlı ve bir o kadar da değerlidir. Bu güçlü iradenin temel ilkesi 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' iradesidir. Bu irade ve kararlılık 6 Haziran 2011 tarihinde İstasyon Meydanı'ndaki Açık Hava Toplantısında şu cümleler ile ifade edilmiştir ve o günden beri aynı kararlılık devam etmektedir. Washington'dakiler sizi benden daha fazla sevemez. Brüksel'dekiler sizi benden daha çok anlayamaz. Hani'den, Hazro'dan, Kocaköy'den, Kulp'tan; İzmir'e, Manisa'ya, Çorum'a, Erzurum'a sevdalarınızı götürmediniz mi?" diye konuştu.

'GENEL BAŞKANIM İSTASYON MEYDANI'NDA DİYARBAKIR'LA BULUŞACAKTIR'

Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin 22 Ekim 2024 tarihinde Gazi Meclisimizde başlatmış olduğu 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' kararlı duruşu, 86 milyon insanımızın ve bölgemizin refah, huzur ve güvenliği açısından son derece önemli ve kıymetlidir. Ben Genel Başkanımla Ankara'ya gittiğimde hep bir araya geliyorum. İlimin sorunlarını, problemlerini kendisine arz ediyorum. ve Diyarbakırlı vatandaşlarımızın Diyarbakır'da Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ağırlamaktan büyük onur duyduklarını kendilerine iletiyorum. Genel Başkanım Diyarbakır'a gelecektir. Bu sürecin ilerlemesi için inşallah Genel Başkanım İstasyon Meydanı'nda Diyarbakır'la buluşacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı