Kırklareli'nde MHP Merkez İlçe Başkanlığına Şenyiğit yeniden seçildi

MHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığına Alaattin Ersan Şenyiğit yeniden seçildi.

Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresi Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongreye, MHP MYK Üyesi Büşra Cin, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan başkanlığını MYK Üyesi Büşra Cin yürüttü. Kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okunarak faaliyet ve mali raporlar ibra edildi.

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde Şenyiğit, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Şenyiğit, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını ve MHP bayrağını belediyede dalgalandırmaya devam edeceklerini belirtti.