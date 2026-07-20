Haberler

Kırklareli'nde MHP Merkez İlçe Başkanlığına Şenyiğit yeniden seçildi

Kırklareli'nde MHP Merkez İlçe Başkanlığına Şenyiğit yeniden seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresinde Alaattin Ersan Şenyiğit, tek liste ile yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

MHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığına Alaattin Ersan Şenyiğit yeniden seçildi.

Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresi Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongreye, MHP MYK Üyesi Büşra Cin, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan başkanlığını MYK Üyesi Büşra Cin yürüttü. Kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okunarak faaliyet ve mali raporlar ibra edildi.

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde Şenyiğit, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Şenyiğit, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını ve MHP bayrağını belediyede dalgalandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Serhat Ünver
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu diplomasını aldı, ilk tebrik eden eşi oldu

Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok

Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü
Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı

Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı
Dört gece beklediler! Bu görüntü doğudaki ilimizde çekildi

Dört gece beklediler! Bu görüntü doğudaki ilimizde çekildi
Kupayı vermek için sahaya çıkan Donald Trump hayatının şokunu yaşadı

Kupayı vermek için sahaya çıkan Trump hayatının şokunu yaşadı
Tepki çok büyük! Kendi ülkesinin maçlarına dahi gelmeyen cumhurbaşkanı, final maçında görüntülendi

Kendi ülkesinin maçına dahi gelmeyen başkan, finalde görüntülendi
NASA'nın İstanbul görüntüleri hayran bıraktı! Boğaz turkuaza büründü

NASA paylaştı! İstanbul'un son hali görenleri hayrete düşürdü