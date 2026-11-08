MHP, Karabağ Zaferi'nin 6. yılını kutladı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "8 Kasım 2020 Karabağ Zaferi kutlu olsun. Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

"8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü kutlu olsun" başlığıyla yapılan videolu paylaşımda ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Karabağ Türk'tür, Karabağ özgürdür, Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ, Türk'ün çelikten bileğidir. 2 devlet, tek milletiz. 2 ayrı bedende aynı canız. Biz, Türk milletiyiz." sözlerine yer verildi.

Kaynak: AA