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MHP İstanbul İl Yöneticisinin Oğlu Göçmen Kaçakçılığından Tutuklandı

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MHP İstanbul İl Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel'in istifa ettiğini duyurdu. Adıgüzel'in oğlu Tunahan Adıgüzel'in Çanakkale Ayvacık'ta göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.

(İSTANBUL) MHP İstanbul İl Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel'in istifa ettiğini, istifasının yönetim kurulu kararıyla kabul edildiğini açıkladı. Sözcü Yazarı İsmail Saymaz, Güven Adıgüzel'in oğlu Tunahan Adıgüzel'in Çanakkale Ayvacık'ta göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandığını duyurmuş, "Tunahan Adıgüzel, Atina'daki PKK'lılarla birlikte iki Yunan kaptanın teknesiyle insan kaçırmaya çalıştı. Kaçaklar arasında bir PKK'lı ve cinayet şüphelisi var. Teknede 11.9 kilo uyuşturucu bulundu" diye yazmıştı.

Saymaz "MHP'li yöneticinin oğlu PKK'lılarla göçmen kaçırmaktan tutuklandı" başlıklı yazısında, 28 Mayıs'ta Çanakkale Ayvacık Kumbağlar Limanı'nda bir ihbar üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin operasyon yaptığını belirterek, şunları yazdı:

"Kumbağlar Limanı'nda Yunanistan bayraklı 'Nefeli' adlı sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen dördü Türk, ikisi Yunan, altı kişi gözaltına alındı. Teknede 11 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca yurt dışına kaçmaya çalışan, kasten öldürme, yaralama, PKK üyeliği ve uyuşturucu kullanma suçundan aranan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Tunahan Adıgüzel ve Atakan Görevin'in kaçakçılıkta kullandıkları iki araca el kondu. Adıgüzel'in üzerinden 2500 dolar, 2500 Euro ve 200 TL çıktı. Adıgüzel ve Görevin de dahil dört Türk ve iki Yunan göçmen kaçakçılığından, teknede yakalananlardan biri PKK üyeliğinden, diğeri uyuşturucu kullanmaktan tutuklandı. Bir İranlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi..."

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel: "Oğlumu kullandılar"

Gazeteci İsmail Saymaz, Tunahan Adıgüzel'in babası Güven Adıgüzel'in MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olduğunu, MHP İstanbul Başkanlığı'nın bulunduğu binanın da Adıgüzel'e ait olduğunu belirterek, oğlunun göçmen kaçakçılığından tutuklanan babanın kendisine şu bilgiyi verdiğini yazdı:

"Büyük oğlum Cihanay, Türkiye'de kara paradan ceza aldı ve Yunanistan'a kaçtı. Atina'da PKK'lılarla tanışıyor. Bunlar çocuğu kullanarak, küçük oğlum Tunahan'ın üzerinden insan ticareti yapıyorlar. İnsan ticareti yaparken, bunların haberi olmadan Yunanlı iki kaptan bir paket getiriyor. Bunlara para teklif ediyorlar. Benim çocuğun arkadaşı bu paketi alıyor, atıyor bir yere. Paketten uyuşturucu çıkıyor. Jandarma basınca bizimkiler yakalanıyor... Beni arayıp tehdit ettiler. Bir vesileyle çocuğumu PKK'lıların elinden kaçırdım. Örgüt büyük çocuğumu kullanarak ve kandırarak, bu işi yaptırıyor."

MHP İstanbul İl Başkanlığı: "Güven Adıgüzel görülen lüzum üzerine istifa etti"

Haberin yayılması üzerine MHP İstanbul İl Başkanlığı da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel'in istifa ettiği, istifasının yönetim kurulu kararıyla kabul edildiği belirtildi. MHP İstanbul İl Başkanlığının açıklamasında, "İl Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel görülen lüzum üzerine istifa etmiş, Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilerek Yönetim Kurulu üyeliğinden düşürülmüştür" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Güven Adıgüzel Çanakkale İstanbul Göçmen MHP Suç Politika Güncel Haberler

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