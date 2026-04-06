MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Yalçın açıklamasında "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedilmiştir" ifadelerine yer verdi.

  • MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti.
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart'ta görevinden istifa etti.
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in istifasının herhangi bir küskünlükle alakalı olmadığını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in yakın zamanda gerçekleşen istifası sonrası MHP'de dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

27 Mart'ta İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa etmişti. Yönter paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

"AJAN" İDDİASI 

Yönter'in istifasından önce yaptığı "MHP'ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz", "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" şeklindeki paylaşımları ise kafaları karıştırmıştı.

BAHÇELİ "KÜSKÜNLÜK YOK" DEMİŞTİ 

Yönter'in istifası ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kendisinin partimize çok değerli katkıları oldu. Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlükle alakalı değildir" demişti.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıWasily akkuş:

Ortalık karışacak çabuk vaziyet alın

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Woow...

Haber YorumlarıDüşünür:

Ulkenın bolu. nmesıne yonelık hazırlık olabılır bırılerıne alan acılıyor olabılır

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

