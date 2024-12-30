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MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı: Deprem sonrası konut teslim süreci rayına oturdu

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı: Deprem sonrası konut teslim süreci rayına oturdu
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MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da yapılan iyileştirme çalışmaları ve konut inşaat süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Konut teslim sürecinin düzenli bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

Mhp Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve partililer, değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaşıkçı, Defne ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da iyileştirme çalışmaları dolayısıyla yoğun bir yılın geride bırakıldığını söyledi.

Kentte konut ve iş yeri inşa çalışmalarının 2025'te hızla süreceğini belirten Kaşıkçı, "Önümüzde hala ilerlememiz gereken ciddi bir yol var ama şunu biliyoruz ki artık konut teslim süreci rayına oturdu. Hemen hemen her ay kuraların çekimine ve vatandaşlarımıza konutların teslimine devam ediliyor." dedi.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve MHP İl Başkanı Metin Taşçı da toplantıda konuşma yaptı.

Programa Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Mazmanoğlu ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel
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