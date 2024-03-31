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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan silahlı saldırıyla ilgili açıklama

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün akşam silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yusuf Y. ile seçim çalışmaları kapsamında tanıştığını ve olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, "Keşke böyle bir hadise yaşanmamış olsaydı. İnsanlar farklılıklarına saygı gösterebilmeli. Farklı tercihlerini bir kan davası haline dönüştürmemeli." dedi.

İsmet Büyükataman, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Nilüfer ilçesindeki Koç Ortaokulu'nda kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Büyükataman, mahalli seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Büyükataman, vatandaşların seçimlere yoğun ilgi gösterdiğini, seçimlerin demokratik olgunluk içinde neticeleneceğini temenni ettiklerini söyledi.

Yerelde vatandaşın hizmetine talip olan siyasi parti temsilcilerinin yaklaşık 60 gündür sahada olduğunu dile getiren Büyükataman, "İnşallah bu çalışmalar karşılık bulur. Netice itibarıyla takdir vatandaşımızındır. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Bunu bir kan davası mantığı içerisinde görmemek. Bu anlayış içerisinde bu seçimlere bir anlam yüklememek lazım. Vatandaşımız adayları gördü, programlarını, yeni döneme dair projelerini dinledi, değerlendirdi. Kantara koyacak. Bugün sandıkta bir irade beyanında bulunacak. Bu ortaya çıkan irade neyse hepimiz, her bir adayımız, her bir vatandaşımız, buna mutlaka saygı duymak zorunda." diye konuştu.

Büyükataman, seçim sonuçlarının sağduyu ve olgunlukla karşılanacağını umut ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Maalesef cuma günü ziyarette bulunmuştuk. Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayımızın ve teşkilatımızın yapmış olduğu program çerçevesinde orada programlara iştirak ettik. Üzülerek ifade ediyorum. Orada bu çalışmaları yürütürken tanıştığım bir kardeşimizin dün akşam bir hadise neticesinde hayatını kaybettiğini öğrendim. Keşke böyle bir hadise yaşanmamış olsaydı. İnsanlar farklılıklarına saygı gösterebilmeli. Farklı tercihlerini bir kan davası haline dönüştürmemeli. Ne yazık ki bu seçimlerde Bursa böyle bir kötü hadiseyle anılacak. Bundan özellikle duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Eminim, adli yargılar hadiseyle alakalı çok kapsamlı bir araştırma yürütüyorlardır. Hadiseyle alakalı ne yazık ki alışılageldiği gibi pek çok yayın organında maksadını aşan, meseleyi farklı mecralarda izah işgüzarlıklarına dair haberleri de sosyal medyada sabah itibarıyla gördüm. Ondan üzüntü duyuyorum. İnşallah yakın zamanda hadiseyle alakalı gerekli araştırmalar, soruşturmalar yapılacak. Mahiyeti de ortaya çıkacak. İnşallah failleri de yakalanacaktır diye umut ediyorum. Temennim bu tip hadiselerin bundan böyle yaşanmaması, olmaması. Seçimlerin Bursa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Cinayetle ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Ercan Y. (36) ile Murat Y. (34) akrabaları Yusuf Y'ye (50) silahla ateş ederek kaçmıştı.

Olayda Yusuf Y. ile Simge Gül E. (24) ve G.A.B. (3) yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Y, hayatını kaybetmişti.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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