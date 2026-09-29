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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir"

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir"

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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