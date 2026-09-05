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MHP'li Yıldırım: Cumhur İttifakı Terörsüz Türkiye'yi başardı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu, Suriye'de ülkenin bölünmesini engellediklerini ve silah bırakanlara af getiren yasayı hatırlattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Cumhur İttifakı Suriye'de sonuç almıştır. Cumhur İttifakı bu ülkenin bölünmesini engellemiştir. Cumhur İttifakı terörle mücadelede Terörsüz Türkiye noktasına getirmiştir." dedi.

Yıldırım, partisinin Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 15. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun özel bir şehir olduğunu söyledi.

Siyasetçinin işinin ülkesini en iyi şekilde yönetmek olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Siyasetçinin işi bu ülkeyi en iyi şekilde yönetip en güvenli limana fırtınalı zamanda gemiyi yanaştırmaktır. İşte Terörsüz Türkiye de bu projelerden ve bugün Terörsüz Türkiye, Cumhur İttifakı'nın en başarılı organizasyonu, en başarılı bu ülkeye yaptığı hizmettir." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmelere değinen Yıldırım, "Biz o bataklığa girdik, Suriye'ye. ve bataklığı kuruttuk." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörle mücadele kapsamında hazırlanan çerçeve kanuna değinerek, bu konuda yalnızca Cumhur İttifakı'nın değil, diğer milletvekillerinin de oy verdiğini belirtti.

Terör örgütlerinin silah bırakması gerektiğini belirten Yıldırım, "Bizim Meclisimizden de kanun çıktı. Kanun açık ve net. Silahını bırakanın cezasını erteleriz. Adam öldürene öteleme yok. Buyurun, kardeşiz, bir fırsat verelim. Hep beraber gelin, bırakın silahınızı. ve hep beraber huzuru, güvenliği hep beraber sağlayalım." dedi.

Yıldırım, "Cumhur İttifakı Suriye'de sonuç almıştır. Cumhur İttifakı bu ülkenin bölünmesini engellemiştir. Cumhur İttifakı terörle mücadelede Terörsüz Türkiye noktasına getirmiştir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiklerini belirten Yıldırım, "Bunlar kesinlikle bu ülkenin aleyhinde olacak, bu ülkenin zerreyi miktar sıkıntıya sokacak hiçbir yerde olmaz." diye konuştu.

Kongrede yapılan seçimde Emre Şahin yeniden MHP Kastamonu İl Başkanı seçildi.

Şahin, 9 Eylül 2023'te devraldığı il başkanlığı görevinde ikinci dönemi yaşamanın gururunu yaşadığını söyledi.

Kongrede Ahmet Öngel konser verdi.

Kaynak: AA
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