MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun dileklerini iletti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisiyle telefonda görüştü.

MHP Kayseri İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP İl Sekreteri Kürşat Açıkgöz ve beraberindeki heyet yaralanan özel harekat polisi Erol Bilen Kaplan'ı tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Bu sırada Açıkgöz, Özdemir'i görüntülü arayarak yaralı polisle görüştürdü.

Görüşmede polisin durumunu soran Özdemir, geçmiş olsun dileklerini iletti.