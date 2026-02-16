Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun dileklerini iletti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, operasyonda yaralanan polise geçmiş olsun dileklerini iletti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisi Erol Bilen Kaplan'la telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisiyle telefonda görüştü.

MHP Kayseri İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP İl Sekreteri Kürşat Açıkgöz ve beraberindeki heyet yaralanan özel harekat polisi Erol Bilen Kaplan'ı tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Bu sırada Açıkgöz, Özdemir'i görüntülü arayarak yaralı polisle görüştürdü.

Görüşmede polisin durumunu soran Özdemir, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihini verdiler! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
İstanbul'un kabusu olan çete, çatışmaya girip görüntüleri TikTok'ta paylaşmış

İstanbul'un kabusu olan çetenin yaptıkları ortaya çıktı
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Sonunda o da muradına erdi
16.5 milyon dolara satılan Pokemon kartı rekor kırdı

Bu bir rekor! Tek bir kart tam 721 milyon TL'ye alıcı buldu
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor
McKennie: Kenan bize söyledi

McKennie: Kenan bize söyledi